Spazierfahrt auf Drogen : Polizei stoppt Mann in aufgemotztem Rasenmäher

Ein getunter Rasenmäher steht auf dem Gehweg, nachdem die Polizei das Gefährt sichergestellt hatte. Foto: Polizeidirektion Pirmasens/Polzei RLP/dpa

Münchweiler an der Rodalb Die Polizisten in Münchweiler an der Rodalb dürften nicht schlecht gestaunt haben, als sie ein merkwürdiges Gefährt inspizierten, das sich als umgebauter Rasenmäher entpuppte. Eine Zulassung hat das Fahrzeug wohl nicht. Doch das ist nicht das einzige, was die Spritztour illegal gemacht hat.

Mit einem getunten Rasenmäher ist ein unter Drogeneinfluss stehender Mann am Sonntagabend durch die rheinland-pfälzische Gemeinde Münchweiler an der Rodalb gedüst – und dann auch noch in eine Verkehrskontrolle geraten.

Der Fahrer, der keinen Führerschein besaß, musste eine Blutprobe abgeben, wie die Polizei mitteilte. Bei der Kontrolle sei festgestellt worden, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Zudem habe der Mann keinen Führerschein.

Das selbst gebaute Gefährt sei sichergestellt worden. Der Rasenmäher sei um ein Dach, eine Windschutzscheibe, ein Radio und eine Lautsprecheranlage erweitert worden.