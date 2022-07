Prozess : Polizistenmorde: Angeklagter mit „Affinität zum Schießen“

Kaiserslautern Im Mordprozess um die tödlichen Schüsse auf zwei Polizisten berichtet der Angeklagte detailliert von seiner Waffen- und Jagdleidenschaft. Demnach tötete er schon als Kind Tiere.

Der 39-Jährige, der bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle in der Pfalz zwei Polizisten getötet haben soll, hat sich vor Gericht als begeisterter Jäger dargestellt. „Mit zehn oder elf habe ich alles geschossen, was bei uns rumlief“, sagte er am Montag vor dem Landgericht Kaiserslautern aus. Im Saarland sei er später als Jäger überall bekannt gewesen, auch durch sein Erscheinungsbild: „Als der mit dem langen Mantel und der Fellkappe auf dem Kopf.“