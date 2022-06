Mordprozess : Polizistenmord: Prozessbeginn am 21. Juni

Kaiserslautern Der Tod von zwei jungen Polizisten bei Kusel sorgte bundesweit für Entsetzen. Nun ist der Prozess terminiert. Wer die Verhandlung besuchen will, muss sich auf einige Einschränkungen einstellen.

Der Mordprozess wegen tödlicher Schüsse auf zwei Polizisten bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle in der Pfalz beginnt am 21. Juni in Kaiserslautern. Das teilte das dortige Landgericht am Freitag mit. Der 39 Jahre alte Angeklagte soll Ende Januar eine 24 Jahre alte Polizistin und ihren 29-jährigen Kollegen mit mehreren Gewehrschüssen getötet haben - um Jagdwilderei zu verdecken. Die Tat bei Kusel sorgte bundesweit für Entsetzen.