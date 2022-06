Prozess : Polizistenmord: Ermittler schildern Vernehmungen nach Tat

Eine Statue der Justitia steht mit Waage und Schwert in der Hand. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Kaiserslautern Schon kurz nach dem Gewalttod zweier Polizisten Ende Januar verhört die Polizei die beiden Verdächtigen. Im Prozess ist nun erstmals der Inhalt zu hören - eine der beiden Aussagen ist umfangreich.

Im Mordprozess um zwei getötete Polizisten nahe Kusel (Pfalz) hat der Nebenangeklagte in den Vernehmungen nach der Tat Ende Januar den Hauptangeklagten für die Schüsse auf die Beamten allein verantwortlich gemacht. Der Nebenangeklagte sagte demnach aus, dass sein Komplize bei der nächtlichen Fahrzeugkontrolle durch eine Polizistin und einen Polizisten gesagt habe „Wie, Jagdwilderei?“, dann habe „es auch schon geknallt“, zitierte eine Ermittlerin am Donnerstag im Landgericht Kaiserslautern den Mann.

Die Polizistin sei „von der Wucht umgerissen worden“. Auch auf deren Kollegen habe der 39 Jahre alte Hauptangeklagte allein geschossen. Der Nebenangeklagte sagte demnach am 18. Februar, er habe zwei Schüsse gehört und einen Schmerzensschrei wahrgenommen. Nach den Schüssen habe der Hauptangeklagte befohlen, nach verlorenen Papieren zu suchen und ihm gedroht, er werde ihn „sonst daneben legen“.

Eine weitere Ermittlerin sagte, in einer ersten Vernehmung habe der Nebenangeklagte noch am Tattag am 31. Januar drei Stunden lang auf eigenen Wunsch ohne Anwalt ausgesagt. Der 33-Jährige sei nervös, dann aber sachlich gewesen. Man habe ihn als authentisch wahrgenommen. „Es gab für uns keine erkennbaren Widersprüche.“