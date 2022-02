Polizisten bei Kusel getötet: Landkreistag äußert sich

Saarbrücken Der Landkreistag hat das Vorgehen der beteiligten Unteren Jagd- und Waffenbehörden im Fall des mutmaßlichen Polizistenmörders Andreas S. verteidigt. Er war in den vergangenen 13 Jahren insgesamt fünf Mal umgezogen, sodass die Waffenbehörden verschiedener Landkreise für S. zuständig waren. Die Koordination zur Aufarbeitung des Falls hat deshalb der Landkreistag übernommen.

Knapp vier Wochen nach der Tötung von zwei Polizisten bei Kusel haben sich die saarländischen Behörden in einer Stellungnahme zum Waffenbesitz eines der beiden Tatverdächtigen geäußert. Der 38-Jährige sei von 1999 bis 2022 fünf Mal umgezogen, so dass drei Untere Jagd- und Waffenbehörden zuständig gewesen seien, teilte der Landkreistag in Saarbrücken am Freitag mit.