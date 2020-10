Polizisten paddeln Drogen hinterher

Ein Polizist steht im Regen vor einem Streifenwagen dessen Blaulicht aktiviert ist. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Illustration

Bad Kreuznach Auf ungewöhnliche Weise haben Polizisten in Bad Kreuznach die Drogen eines Tretrollerfahrers sichergestellt - sie sind dem weggeworfenen Rauschgift in einem Gewässer kurzerhand hinterhergepaddelt. Der 37-Jährige habe bei einer Kontrolle am Freitagnachmittag eine Blechdose mit Marihuana und diversen Tabletten ins Wasser geworfen, teilten die Beamten mit.

