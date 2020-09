Polizisten messen fast fünf Promille bei Mann in Worms

Worms Einen Atem-Alkoholwert von fast fünf Promille hat die Polizei in Worms bei einem Mann festgestellt. Der 46-Jährige war am Montagmittag über ein abgestelltes Fahrrad gestürzt und hatte dieses beschädigt, wie die Beamten am Dienstag berichteten.

