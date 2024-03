Ahrtal Polizisten für Einsatz bei Hochwasserkatastrophe gewürdigt

Für ihre Unterstützung bei der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 sind saarländische Einsatzkräfte von Polizei und Katastrophenschutz gewürdigt worden. Bei einem Festakt in Saarbrücken überreichte Innenminister Reinhold Jost (SPD) mehr als 200 Polizisten sowie Bediensteten der Landesverwaltung die rheinland-pfälzische Fluthilfemedaille 2021, wie das Ministerium am Freitag mitteilte. Bei der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 starben in Rheinland-Pfalz mindestens 136 Menschen. Straßen, Gebäude und Infrastruktur wurden zerstört.