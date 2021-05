Polizist in Mainzer Altstadt getreten und bespuckt

Mainz Ein Polizist ist in der Mainzer Altstadt von einem Randalierer getreten und ins Gesicht gespuckt worden. Der Beamte sei verletzt worden und nicht mehr dienstfähig gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Der 35 Jahre alte Randalierer und ein weiterer Mann hatten am Donnerstagabend mit Flaschen geworfen, gepöbelt und waren Passanten angegangen. Beim Eintreffen der Polizei flüchtete der 35-Jährige zunächst, konnte jedoch nach wenigen Metern gestoppt werden; er griff den Polizisten an. Bereits am Nachmittag waren die beiden Obdachlosen in der Altstadt aufgefallen, weil sie Passanten angepöbelt hatten.