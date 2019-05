Polizist bei Verfolgung von gestohlenem Wagen verletzt

Lingenfeld Ein Polizist ist in der Nacht zum Freitag bei der Verfolgung eines gestohlenen Autos in Lingenfeld (Kreis Germersheim) leicht verletzt worden. Sein Streifenwagen sei nicht mehr fahrbereit gewesen und habe abgeschleppt werden müssen, teilte die Polizei in Landau mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa