Polizeiwachen vorübergehend nicht mit Telefon erreichbar

Ein Blaulicht an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild.

Trier Zahlreiche Polizeidienststellen in Rheinland-Pfalz sind am Dienstagvormittag mehrere Stunden lang telefonisch nicht erreichbar gewesen. Am frühen Nachmittag war die Störung laut Innenministerium behoben.

