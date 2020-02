Polizeiwache: Substanz kommt in Pfeffersprays vor

Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild.

Neustadt/Weinstraße Nachdem auf einer Polizeiwache in Neustadt an der Weinstraße 13 Polizisten leicht verletzt worden sind, ist die bei dem Vorfall freigesetzte Substanz untersucht worden: Dabei handele es sich um einen chemischen Stoff, der laut Polizei häufig in Pfeffersprays vorkommt.



Beim Verbrennen führe er zu einer starken Reizung der Schleimhäute, teilte die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Freitag mit.