Mayen-Koblenz Polizeistreife findet Kuschelhasen an Bundesstraße

Ein Kuschelhase hat einen Polizeieinsatz auf der Bundesstraße 9 bei Andernach ausgelöst. Die Polizeiinspektion sei am Karsamstag angerufen worden, weil auf der B9 in Höhe von Kettig in Fahrtrichtung Koblenz ein Paket auf der Straße liege, berichtete eine Polizeisprecherin am Ostersonntag. Als die Streife an der vermeintlichen Gefahrenstelle eintraf, sei aber kein Paket zu sehen gewesen. Stattdessen fanden die Beamten einen kleinen weißen Kuschelhasen mit zwei rosafarbenen Luftballons.