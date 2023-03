Innenministerium Polizeikontrollen sollen Geldautomaten-Sprenger abschrecken

Mainz · Nach einer Zunahme von Geldautomatensprengungen in Rheinland-Pfalz setzt die Polizei auch auf große landesweite Kontrollaktionen zur Abschreckung der Täter. „Diese senden eine klare Botschaft an potenzielle Täter: Wenn du hier in Rheinland-Pfalz unterwegs bist und Böses im Schilde führst, hast du ein hohes Risiko, erwischt zu werden“, teilte Innenminister Michael Ebling (SPD) am Freitag nach einer Kontrolle in der Nacht mit.

24.03.2023, 11:44 Uhr

Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) während einer Übung mit Diensthund. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Landesweit waren dabei knapp 300 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte im Einsatz. Zu einer Automatensprengung kam es da nicht. Solche großen Kontrollaktionen gebe es regelmäßig. „Wir bekämpfen das Phänomen der Geldautomatensprengungen in Rheinland-Pfalz mit starken polizeilichen Kräften“, sagte der Minister, der am Donnerstagabend eine Kontrollstelle an der Autobahn 61 bei Armsheim (Kreis Alzey-Worms) besucht hatte. Insgesamt wurden 459 Fahrzeuge und 658 Personen kontrolliert, bei denen die Beamte zehn Straftaten wie Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz feststellten. Die Kontrollmaßnahmen der vergangenen Nacht und Wochen zeigten Wirkung, sagte Dennis Litz, Polizeiführer bei dem Einsatz. Ebling betonte, dass jüngst im Bereich Ludwigshafen und zuvor im Bereich Koblenz Täter nach einer Sprengung von der Polizei gefasst wurden. In diesem Jahr hat es laut Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz bereits 17 Fälle (Stand 20. März) von Geldautomatensprengungen gegeben. Im Vergleichszeitraum von 2022 waren es 12. Im vergangenen Jahr gab es insgesamt mit 56 betroffenen Geldautomaten doppelt so viele wie Vorjahr. © dpa-infocom, dpa:230324-99-73324/2

(dpa)