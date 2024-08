Nach Trauung Polizeihund verletzt Baby - Kind in Klinik

Ruppertsberg · Was als Fest beginnt, mündet in einen Polizeieinsatz: Nach einer Trauung in der Pfalz wird ein Baby von einem Polizeihund verletzt und kommt per Hubschrauber in eine Klinik.

23.08.2024 , 15:55 Uhr

Polizeieinsatz wegen eines Polizeihundes - das Tier biss ein kleines Mädchen. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa

Ein Diensthund der Polizei hat am Rande einer Trauung im pfälzischen Ruppertsberg (Kreis Bad Dürkheim) ein Baby verletzt. Das zwei Monate alte Mädchen sei mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, Lebensgefahr bestehe aber nicht, teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen mit. In Diensten dieses Präsidiums ist das Tier, bei dem es sich einem Sprecher zufolge um einen belgischen Schäferhund (Malinois) handelt. Die Mutter hatte den Säugling vor dem Körper getragen, als es nach der standesamtlichen Trauung bei einem Empfang im Freien zu dem Vorfall kam. Wie genau der Hund das Baby verletzte, ob er es etwa biss, war dem Polizeisprecher zufolge nicht bekannt. Der Diensthundeführer war in seiner Freizeit als Gast bei der Trauung. Zum Tatzeitpunkt sei das Tier von dessen Ehefrau geführt worden. Nun wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Das Tier sei derzeit bei seinem Hundeführer, sagte ein Polizeisprecher. © dpa-infocom, dpa:240823-930-211249/1

(dpa)