Westerburg Polizeihubschrauber und Hunde suchen Vermissten

Westerburg · In einer nächtlichen Großaktion haben Polizei und Feuerwehr in Westerburg (Landkreis Westerwald) einen vermissten Jugendlichen wohlbehalten aufgefunden. Das teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.

12.03.2024 , 05:50 Uhr

Ein Polizeihubschrauber fliegt bei einem Sucheinsatz über eine Stadt. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

In der Nacht von Montag auf Dienstag hatten die Einsatzkräfte demnach mit einem Polizeihubschrauber und Personenspürhunden mehrere Stunden nach dem Vermissten gesucht. Dank des hohen Einsatzes sei der Jugendliche dann in den frühen Morgenstunden wieder aufgefunden worden. © dpa-infocom, dpa:240312-99-306770/2

(dpa)