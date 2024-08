Ausbildung Polizeigewerkschaft: „Warnsignal“ im Studium

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) im Saarland warnt vor den Folgen der Vielzahl an Entlassungen und Wiederholungen im Grundstudium für die Ausbildung zum gehobenen Polizeivollzugsdienst. Nach Angaben von DPolG-Chef Markus Sehn seien 15 Studierende aufgrund Nichterreichen des Studienziels entlassen worden, weitere 14 müssten das einjährige Grundstudium, an das sich noch zwei Jahre Hauptstudium anschließen, wiederholen. Insgesamt seien 140 Studierende im Oktober 2023 beim Land als Beamte auf Widerruf eingestellt worden. „Der Verlust von 29 Studierenden in diesem Jahr ist ein Warnsignal, das nicht ohne Folgen bleiben darf“, teilte Sehn mit. Vielmehr müsse die Attraktivität des Polizeiberufes und des Studiums gesteigert werden, um eine ausreichende Anzahl an Studierenden für den Beruf zu begeistern.