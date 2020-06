Polizeigewerkschaft: Esken-Behauptung „Schlag ins Gesicht“

Mainz Die rheinland-pfälzische Gewerkschaft der Polizei (GdP) wehrt sich gegen die Vorwürfe der SPD-Chefin Saskia Esken, es gebe in den Reihen der Sicherheitskräfte in Deutschland einen latenten Rassismus.

Diese Aussage sei „ein Schlag ins Gesicht für jede Polizistin und jeden Polizisten, die tagtäglich nach bestem Wissen und Gewissen ihren Dienst tun“, sagte die Vorsitzende der Polizeigewerkschaft, Sabrina Kunz, am Dienstag. Esken habe mit ihrer Aussage eine Behauptung aufgestellt, mit der sie einen gesamten Berufsstand in Deutschland „vorverurteilt“.

Einen „latenten Rassismus“ herbeizureden zu wollen, so Kunz weiter, entbehre „jeglicher Grundlage“. Verfehlungen gebe es „leider auch in der Polizei“, sagte die GdP-Landesvorsitzende. Umso wichtiger sei es, dass diese Fälle „mit allen Mitteln der staatlichen Kontrolle einem rechtsstaatlichen Verfahren zugeführt und sanktioniert werden“. Auch der rheinland-pfälzische Innenminister und SPD-Landesvorsitzende Roger Lewentz sieht bei der Polizei in seinem Bundesland keinen strukturellen oder latenten Rassismus, wie er im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz am Montag gesagt hatte.