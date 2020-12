Polizeieinsatz nach Drohung gegen Jugendamtsmitarbeiter

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Landau Eine Drohung gegen das Jugendamt in Landau hat am Montag einen Einsatz in der südwestpfälzischen Stadt ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 33-Jährige damit gedroht, Mitarbeiter des Amtes umzubringen.

