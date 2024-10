Notfälle Polizeieinsatz nach Drohmail an Schule in Landau

Aufgrund einer Bombendrohung per E-Mail wurde in einer Schule in Landau der Unterricht zunächst nicht aufgenommen. „Ankommende Schüler werden in der Nähe gesammelt und betreut“, teilte die Polizei Rheinpfalz mit. Derweil würden Beamte mit Unterstützung von Polizeihunden das Gelände der Integrierten Gesamtschule durchsuchen.