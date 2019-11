Polizeieinsätze: Drohanrufe in Hotels und Krankenhäusern

Ludwigshafen/Limburgerhof In mehreren Hotels, Gaststätten und Krankenhäusern in Ludwigshafen, Limburgerhof und Mannheim sind am Freitag Drohanrufe eingegangen. Die Polizei ging zunächst von keiner akuten Gefahrenlage aus, wie die Beamten in Ludwigshafen mitteilten.

Ein Mann habe zwischen 12.00 und 13.00 Uhr direkt bei den Objekten angerufen und unterschiedliche Bedrohungen ausgesprochen, sagte eine Polizeisprecherin. Womit er genau gedroht habe, wollte sie aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Berichte, wonach es sich um Bombendrohungen gehandelt habe, bestätigte sie nicht.