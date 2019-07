Polizei zufrieden mit Rheinland-Pfalz-Tag: Etwa 90 000 Gäste

Eine Musikgruppe aus der Gastgeberstadt Annweiler geht beim Festumzug an der Ehrentribüne vorbei. Foto: Uwe Anspach.

Annweiler Die Polizei hat ein insgesamt positives Fazit des Rheinland-Pfalz-Tags in Annweiler gezogen. Der gute Verlauf des dreitägigen Landesfestes sei auch ein Ergebnis der intensiven Vorbereitung der Beteiligten gewesen, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz am Montag.

„Wir hatten weniger als zehn Verkehrsunfälle sowie je fünf Anzeigen wegen Körperverletzung oder Drogenbesitz und eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer“, sagte sie in Ludwigshafen. Zum insgesamt ruhigen Verlauf habe das Publikum des Landesfestes beigetragen, das üblicherweise meist aus Familien besteht.

Auch die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, die mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort war, zeigte sich alles in allem zufrieden. Es sei zu wenigen Handgreiflichkeiten sowie zu unerlaubtem Betreten von Bahngleisen und Drogenbesitz gekommen, teilte eine Sprecherin mit. Allerdings hätten Unbekannte das Banner der Bundespolizei von der Festbühne gestohlen - hier erbitte man Zeugenaussagen.

Zu dem Landesfest in der 7500-Einwohner-Stadt Annweiler (Keis Südliche Weinstraße) kamen schätzungsweise etwa 90 000 Menschen. Der Rheinland-Pfalz-Tag wird seit 1984 jährlich in einer anderen Kommune gefeiert. 2017 gab es kein Fest, weil Mainz die Feier zum Tag der Deutschen Einheit ausrichtete. Der Rheinland-Pfalz-Tag 2020 findet in Andernach statt.