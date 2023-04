Kriminalität Polizei wirft 44-Jährigem tätlichen Angriff auf Beamte vor

Kaiserslautern · Die Polizei wirft einem 44-Jährigen vor, in Kaiserslautern Beamte angegriffen zu haben. Am frühen Sonntagmorgen soll der Mann zunächst von mehreren Männern in einer Gaststätte geschlagen geworden sein, bevor er auf hinzugerufene Polizisten losgegangen sei, teilte das Polizeipräsidium Westpfalz am Montag mit.

10.04.2023, 14:36 Uhr

Ein Schild mit der Aufschrift «Polizei» hängt an einem Polizeipräsidium. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Er habe die Beamten unmittelbar mit Faustschlägen angegriffen, hieß es. Weil er einen Platzverweis nicht befolgt habe, sei er in Gewahrsam genommen worden. Dagegen habe er sich „massiv körperlich“ zur Wehr gesetzt. Die Polizisten wurden den Angaben zufolge leicht verletzt, konnten aber weiterarbeiten. Es werde nun sowohl zum Angriff auf den 44-Jährigen, als auch zu dem ihm vorgeworfenen Auftreten gegen die Beamten ermittelt. © dpa-infocom, dpa:230410-99-266914/2

(dpa)