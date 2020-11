Polizei will Einhaltung von Corona-Regeln kontrollieren

Ein Polizist steht im Regen vor einem Streifenwagen dessen Blaulicht aktiviert ist. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Illustration

Mainz Die Polizei in Rheinland-Pfalz will mit den Ordnungsämtern vor allem an den Wochenenden die Einhaltung der neuen Corona-Regeln kontrollieren. Das teilte ein Sprecher des Innenministeriums am Dienstag auf Anfrage mit.

