Polizei-Wagen prallt während Einsatzfahrt mit Auto zusammen

Eine Polizeistreife fährt zu einem Einsatz. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archiv.

Ludwigshafen Ein mit Blaulicht und Martinshorn fahrender Streifenwagen der Polizei ist in Ludwigshafen mit einem Auto zusammengestoßen. Die beiden Polizeibeamten seien am Freitagabend zu einem Einsatz unterwegs gewesen, als sie mit dem Elektroauto kollidierten, teilte die Polizei am Samstag mit.



