Polizei vermutet Familienstreitigkeiten hinter Ätz-Attacke

Der Schriftzug "Polizei" ist auf einer Uniform zu sehen. Foto: Jens Büttner/Archivbild.

Prüm Grund für einen Angriff mit einer ätzenden Flüssigkeit auf eine Frau in Rommersheim in der Eifel könnten familiäre Streitigkeiten gewesen sein. „Gesicherte Erkenntnisse haben wir nicht, aber wir vermuten, dass es eine Familienkiste ist“, sagte ein Sprecher der Polizei in Prüm (Eifelkreis Bitburg-Prüm) am Freitag.

Nähere Details konnte er nicht machen. Die Ermittlungen liefen noch. Die 33-Jährige hatte am Mittwoch in einem Auto die ätzende Substanz ins Gesicht und auf die Hände geschüttet bekommen. Sie wurde leicht verletzt.