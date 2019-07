Polizei: Verfolgungsfahrt mit 17-Jährigem ohne Führerschein

Rettershain Einen 17-Jährigen ohne Führerschein und mit zwei unterschiedlichen Kennzeichen am Auto hat die Polizei nach einer Verfolgungsfahrt geschnappt. Der Jugendliche ignorierte am Samstag die Anhaltesignale der Beamten in Rettershain (Rhein-Lahn-Kreis), wie die Polizei mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa