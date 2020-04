Polizei verfolgt Motorrad-Raser in St. Ingbert

Polizeifahrzeuge mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild.

St. Ingbert Eine Polizeistreife hat sich in St. Ingbert im Saarland eine Verfolgungsjagd mit einem Motorradfahrer durch die Innenstadt geliefert. Der Motorradfahrer war den Beamten aufgefallen, weil er in der Stadt zu schnell unterwegs war, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Demnach beschleunigte der Mann am Samstagabend zeitweise auf 100 Stundenkilometer. Andere Menschen wurden ersten Erkenntnissen zufolge aber nicht gefährdet.