Germersheim Polizei verfolgt angetrunkenen Autofahrer

Germersheim · Ein angetrunkener Autofahrer hat bei einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sich leicht verletzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der 35-Jährige am späten Freitagabend auf der Bundesstraße 9 in Richtung Speyer unterwegs.

18.03.2023, 10:06 Uhr

Da er Schlangenlinien fuhr, meldeten mehrere Autofahrer ihn der Polizei. Nachdem die Beamten ihn nahe der Anschlussstelle Germersheim Mitte entdeckt und ihm Anhaltesignale gegeben hatten, beschleunigte der Mann den Wagen stark und versuchte zu flüchten. Dabei fuhr er auch deutlich zu schnell durch einen Baustellenbereich. Die Verfolgung zog sich bis zur Abfahrt Schwegenheim/Lingenfeld-Nord, wo der Mann vermutlich die Kontrolle über seinen Wagen verlor und von der Fahrbahn abkam. Nach Polizeiangaben zog sich der 35-Jährige bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Er sei alkoholisiert gewesen und hatte keinen gültigen Führerschein. Am Auto sei nach ersten Erkenntnissen Totalschaden entstanden. Während der Verfolgungsfahrt sei auch der Streifenwagen beschädigt worden, Polizisten seien nicht verletzt worden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf rund 20.000 Euro belaufen. © dpa-infocom, dpa:230318-99-00476/2

