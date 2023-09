Kriminalität Polizei vereitelt mutmaßliche Kindesentführung: Festnahme

Edenkoben · Ein 61 Jahre alter Mann ist in Edenkoben wegen des Verdachts der Entführung einer Schülerin vorläufig festgenommen worden. Die Polizei stoppte am Montag nach einer Verfolgungsfahrt den Wagen des Mannes und nahm die Schülerin in Obhut, wie die Ermittler mitteilten.

11.09.2023, 15:24 Uhr

Ein Mann trägt Handschellen. Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration

Das Mädchen war zuvor am Morgen nicht zum Unterricht an einem Gymnasium erschienen und wurde deshalb von ihrem Vater als vermisst gemeldet. Eine Zeugin berichtete der Polizei von einem verdächtigen Fahrzeug in Schulnähe. Bei dem 61-Jährigen soll es sich um einen bereits in Erscheinung getretenen Sexualstraftäter handeln. Derzeit befinde er sich in Polizeigewahrsam. Die Beamten ermitteln zu den Umständen und Hintergründen der Tat. Bei der Verfolgungsfahrt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt. © dpa-infocom, dpa:230911-99-155562/2

(dpa)