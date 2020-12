Polizei: Verdächtiger verbrachte letzte Tage im Auto

Einsatzkräfte von Polizei im Einsatz nahe der Trierer Fußgängerzone. Foto: Harald Tittel/dpa

Trier Der Mann, der in Trier zahlreiche Menschen an- und überfahren haben soll, hat die vergangenen Tage nach Angaben der Polizei in einem Auto verbracht. Er habe die Zeit nicht in einer Wohnung verbracht, sagte Franz-Dieter Ankner, Vizepräsident des Polizeipräsidiums Trier, am Dienstag.

