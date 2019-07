Polizei: Technischer Defekt löste Feuer in Scheune aus

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr. Foto: Marcel Kusch/Archivbild.

Kleinsteinhausen Das Feuer in einer Scheune in Kleinsteinhausen (Kreis Südwestpfalz) ist von einem technischen Defekt in der elektrischen Anlage des Nebengebäudes ausgelöst worden. Das teilte die Polizeidirektion Pirmasens am Montag mit.

