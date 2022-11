Frankenthal : Polizei tasert Mann wegen Griffs nach Schreckschusspistole

Frankenthal Die Polizei in Frankenthal (Pfalz) hat gegen einen 46-Jährigen einen Taser eingesetzt. Der Mann habe am Mittwoch nach einer Waffe in einem Holster an seinem Gürtel gegriffen, ehe die Polizei den Elektroschocker eingesetzt habe, teilte die Polizei in Frankenthal am Donnerstag mit.

Zuvor habe der 46-Jährige seinen Stiefvater verbal bedroht, weshalb es zu dem Einsatz gekommen sei.

Der Mann habe trotz Warnung der Polizei zu seinem Holster gegriffen. Nachdem der Mann überwältigt und gefesselt worden sei, habe sich die Waffe als eine Schreckschusspistole herausgestellt, hieß es. Er wurde festgenommen. Gegen den 46-Jährigen läuft nun ein Strafverfahren.

