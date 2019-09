Polizei sucht nach Wohnhausbrand weiter nach Bewohner

Ein Polizist steht vor einem Streifenwagen dessen Blaulicht aktiviert ist. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archivbild.

Koblenz Nach einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Koblenz hat die Polizei den 57-jährigen Bewohner noch immer nicht ausfindig machen können. Der Mann sei nach dem Brand mehrfach im Stadtgebiet gesehen worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.

