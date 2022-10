Ludwigshafen am Rhein : Polizei sucht nach Motiv für tödlichen Messerangriff

Ludwigshafen am Rhein

Ludwigshafen Die Hintergründe der Gewalttat sind nach wie vor unklar. Die Ermittler in Ludwigshafen prüfen nun, ob ein Beziehungsstreit voranging.

Die Polizei in Ludwigshafen sucht weiterhin nach dem Motiv für den Messerangriff, bei dem am Dienstag zwei Menschen getötet und ein weiteres Opfer schwer verletzt worden waren. Die Hintergründe der Tat sowie das Motiv des mutmaßlichen Täters konnten bislang noch nicht eindeutig ermittelt werden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.