Polizei sucht nach Brand in Sulzbach Zeugen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/Archiv.

Sulzbach Nach dem Brand in einem Wohnhaus in Sulzbach (Saar) mit zwei verletzten Feuerwehrleuten sucht die Polizei nun nach Zeugen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten weiter an, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Wer vor dem Eintreffen der Feuerwehr etwas beobachtet habe und Hinweise zum Brandgeschehen geben könne, möge sich bei der Polizei melden.