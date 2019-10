Polizei sucht nach Angriff auf 85-Jährigen Zeugen

Trier Nach einem Angriff auf einen 85-jährigen Mann in Trier sucht die Polizei nach der Täterin. Die etwa 30 Jahre alte Frau soll den Rentner am 1. Oktober vor einem Hotel angegriffen haben, wie die Ermittler am Montag mitteilten.

