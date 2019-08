Polizei sucht couragierten Jungen

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/Archiv.

Wiesbaden „Lieber unbekannter Junge“ - so beginnt ein Aufruf der Polizei in den sozialen Medien, mit dem sie ein Kind sucht, um sich zu bedanken. Der etwa sieben Jahre alte Junge habe während eines Festes vor einem schimpfenden und einen Spazierstock schwingenden Mann gewarnt, teilten die Beamten am Dienstag mit.

Der Junge informierte eine Polizeistreife über den Vorfall. Danach verschwand er. Die Beamten hoffen nun, ihn über die sozialen Medien zu finden. Er habe als einziger der vielen Festbesucher auf den rabiaten Mann reagiert, sagte ein Polizeisprecher. Als Dankeschön für seinen Mut erwarteten den Jungen ein Geschenk und der Besuch auf einer Polizeiwache in Wiesbaden.