Polizei stoppt Wagen im Faschings-Outfit

Ramstein-Miesenbach Eine Woche nach Aschermittwoch hat sich die Autobahnpolizei mit den Nachwehen von Fasching beschäftigen müssen. Beamte hätten auf der Autobahn 6 einen Geländewagen gestoppt, an dessen Front ein großer Stierkopf aus Plastik montiert gewesen sei, teilte die Autobahnpolizei in Kaiserslautern am Mittwoch mit.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa