Polizei stoppt stark überladene Holztransporter

Ein Polizeifahrzeug steht während einer Verkehrskontrolle mit Blaulicht auf der Straße. F. Foto: Patrick Seeger/dpa.

Saarbrücken Gleich zwei überladene Holztransporter hat die Polizei im Saarland gestoppt. Ein am Mittwoch auf der Autobahn 6 bei Rohrbach kontrolliertes Gespann war mit einem Gesamtgewicht von 46,3 Tonnen um über sechs Tonnen zu schwer, wie die Polizei am Donnerstag in Saarbrücken mitteilte.



