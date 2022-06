Ludwigshafen am Rhein : Polizei stoppt Raser mit 200 Stundenkilometern

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ludwigshafen Doppelt so schnell wie erlaubt ist ein Mann mit seinem Auto in der Nähe von Ludwigshafen über eine Bundesstraße gerast. Statt 100 wurden 200 Stundenkilometer gemessen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine Streife hatte den Fahrer am Dienstagabend auf der Bundesstraße 9 entdeckt und mit einem Messgerät die viel zu hohe Geschwindigkeit festgestellt.

Die Beamten hielten den Mann an und stellten zudem Mängel an seinem Fahrzeug fest, darunter einen Riss in der Windschutzscheibe. Da auch Veränderungen an dem Fahrzeug vorgenommen waren, die nicht im Fahrzeugschein eingetragen waren, lag zudem keine Betriebserlaubnis vor. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Vorbehaltlich einer genauen Auswertung dürften auf den Fahrer eine hohe Geldbuße sowie mehrere Monate Fahrverbot zukommen, teilte die Polizei mit.

© dpa-infocom, dpa:220615-99-670436/2

(dpa)