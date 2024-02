Verkehr Polizei stoppt nicht artgerechten Tiertransport

Die Polizei hat am Autobahndreieck Kaiserslautern einen Schlangenlinien fahrenden Kleintransporter gestoppt und ist bei der Kontrolle auf exotische Tiere im Laderaum gestoßen. Diese befanden sich in ungesicherten Holzkisten in dem für Tiertransporte „gänzlich“ ungeeigneten Fahrzeug, wie die Polizei zu dem Vorfall am Mittwoch mitteilte. Die Beamten fanden in den Kisten unter anderem vier Axolotl - eine Lurchart -, Wellensittiche und Kanarienvögel. Das hinzugezogene Veterinäramt der Kreisverwaltung Kaiserslautern habe den Weitertransport untersagt und die Tiere seien „unter artgerechten Umständen“ in einen Zoo-Fachhandel gebracht worden.