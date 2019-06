Polizei stoppt mutmaßliches Autorennen: Beamter attackiert

Wadern Die Polizei im Saarland hat ein mutmaßliches Autorennen gestoppt. Drei Männer überholten mit ihren Autos auf der Bundesstraße 268 im Kreis Merzig-Wadern in mehreren Kurven und gefährdeten dadurch immer wieder den Gegenverkehr, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Mehrere Autofahrer alarmierten die Polizei. Beamte hielten die Männer im Alter von 50, 62 und 69 Jahren bei Weiskirchen-Rappweiler am Samstagnachmittag an. Bei der Durchsuchung der Autos zeigten sich die Fahrer demnach unkooperativ. Laut Polizei griff mindestens ein Mann einen Beamten an und verletzte ihn leicht mit einer Autotür. Der Beamte konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.