Polizei stoppt illegales Autorennen in Trier

Ein Polizist hält eine Polizeikelle. Foto: Jonas Güttler/dpa/Archivbild

Trier Die Polizei in Trier hat am Ufer der Mosel ein verbotenes Autorennen gestoppt. „Grün und Vollgas! In der ersten Kurve kurz das Heck verloren, aber schnell wieder eingefangen. Im Windschatten dem Führenden hinterher“, beschrieben die Beamten die Szenerie in einer Mitteilung.

