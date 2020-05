Polizei stoppt betrunkenen Lkw-Fahrer mit fast zwei Promille

Ein Polizeibeamter hält eine Polizeikelle in der Hand. Foto: Bodo Marks/dpa/Symbolbild

Mayen Die Polizei hat einen betrunkenen Lkw-Fahrer an der Weiterfahrt gehindert. Ein Alkoholtest habe einen Wert von 1,86 Promille ergeben, berichteten die Beamten am Dienstag. Der 58-Jährige war am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 262 im Landkreis Mayen-Koblenz von Mendig in Richtung Mayen unterwegs.

Zeugen berichteten der Polizei gegenüber von Schlangenlinien, außerdem habe der Fahrer die Leitplanke touchiert.