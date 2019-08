Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer ohne Führerschein

Der reflektierende Schriftzug "Polizei" ist auf einem Streifenwagen zu sehen. Foto: Jens Büttner/Archivbild.

Montabaur Die Polizei hat in Montabaur einen sturzbetrunkenen Autofahrer gestoppt, der noch dazu ohne Führerschein unterwegs war. Der 57-Jährige hatte sich am späten Mittwochabend an einer Tankstelle Alkohol gekauft und fiel Augenzeugen wegen seines unsicheren Fahrstils auf, wie die Polizei mitteilte.

Von dpa