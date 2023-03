Landesweite Reform : Polizei stellt sich neu auf: Cyberkriminalität im Fokus

Mainz Die Polizei in Rheinland-Pfalz bekommt fünf neue Cybercrime-Kommissariate und eine Taskforce für Cyberkriminalität. Straftaten wie Beleidigungen, Hate Speech und Diebstähle werden künftig zentral bearbeitet.

Das sind zwei wesentliche Bausteine einer umfassenden landesweiten Reform von Kriminal- und Schutzpolizei, die Innenminister Michael Ebling (SPD) und der Inspekteur der Polizei, Friedel Durben, am Freitag in Mainz vorgestellt haben. Ziel sei es, für Cyberangriffe sowie die wachsende Internationalität und Komplexität von Kriminalität effektiver aufgestellt zu sein. Die Reform solle in diesem Jahr beginnen und bis 2025 umgesetzt werden.