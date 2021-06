Polizei startet DNA-Reihentest zu Mordfall Beatrix Hemmerle

Trier Der Mord liegt über 31 Jahre zurück und ist bis heute ungeklärt. DNA-Reihentests sollen neue Hinweise bringen. Eine erste Untersuchung blieb ohne Erfolg - nun werden weitere 300 Männer angeschrieben.

Bei der Aufklärung eines Mordes an einer Frau vor mehr als 30 Jahren in Trier setzt die Polizei jetzt auf eine zweite DNA-Reihenuntersuchung. In den nächsten Tagen würden 300 weitere Männer angeschrieben, um freiwillig eine Speichelprobe abzugeben, teilte die Polizei am Dienstag in Trier mit. Die Entnahme und Auswertung werde sich über mehrere Wochen hinziehen.