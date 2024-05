Europameisterschaft Polizei sieht sich für EM gerüstet

Für das dänische Fanlager in einem Camping-Camp in Bad Dürkheim seien bislang rund 500 Menschen angemeldet, es dürften aber noch mehr werden, sagte die Leiterin der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Katja Bauer. Die ersten Anhänger der dänischen Mannschaft, die Gruppenspiele in Frankfurt und Stuttgart haben wird, würden am 15. Juni erwartet. In dem Camp sollen Bauer zufolge unter anderem auch dänische Comedians auftreten.