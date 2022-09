Luftverkehr : Polizei setzt zunehmend auf Drohnen

Mainz Der Aufstieg von Drohnen ist preiswerter als der von Hubschraubern. Die Polizei verwendet immer mehr ferngesteuerte Flugobjekte.

Die Polizei des Landes Rheinland-Pfalz geht zunehmend in die Luft: Seit 2019 hat sie bereits in fast 600 Einsätzen Drohnen genutzt. Also jedes Jahr im Durchschnitt deutlich mehr als 100 Mal. Der 2019 begonnene Pilotversuch mit den ferngesteuerten kleinen Fluggeräten soll Ende 2022 abgeschlossen sein, wie das Innenministerium in Mainz der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Dann folge eine Auswertung als Basis für weitere Entscheidungen zum Drohneneinsatz.